США поставили Великобритании бракованные детали для подлодок, сообщили СМИ

Согласно плану британских ВМС, в 2030-х годах подлодки типа Dreadnought должны заменить четыре подлодки класса Vanguard. Постройкой занимается британская компания BAE Systems, которая зависит от поставок компонентов и технологий из США. Ключевые элементы поставляются американской стороной в рамках соглашения, заключенного еще в 1963 году.

Как сообщается, пусковые установки для новых подлодок, в которых были обнаружены дефекты сварочного шва, разрабатывает американская компания BWX Technologies. Представитель командования военно-морских систем США Билл Коуч подтвердил наличие дефектов. По его словам, ни одна из поставленных пусковых труб не была установлена в строящиеся подлодки.

Как пишет газета, обстоятельства инцидента выясняются, а компания приостановила процесс сварки до окончания расследования. Пока неизвестно, приведет ли эта проблема к задержке строительства или увеличению расходов. Тем не менее, министерство обороны Британии сообщило, что изменений в графике и бюджете на данный момент не предполагается.

"Мы в курсе расследования проблем с качеством сварки в пусковых установках баллистических ракет, произведенных американской компанией BWX Technologies, но наша программа Dreadnought идет по графику и в рамках бюджета, первая подлодка будет поставлена в начале 2030-х годов", — сообщил представитель министерства.