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США поставили Великобритании бракованные детали для подлодок, сообщили СМИ
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США поставили Великобритании бракованные детали для подлодок, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Обновление атомного подводного флота Великобритании может быть отложено после обнаружения сварочного дефекта в пусковых трубах для баллистических ракет, разработанных и построенных в США, сообщает газета Times.
Согласно плану британских ВМС, в 2030-х годах подлодки типа Dreadnought должны заменить четыре подлодки класса Vanguard. Постройкой занимается британская компания BAE Systems, которая зависит от поставок компонентов и технологий из США. Ключевые элементы поставляются американской стороной в рамках соглашения, заключенного еще в 1963 году.
Как сообщается, пусковые установки для новых подлодок, в которых были обнаружены дефекты сварочного шва, разрабатывает американская компания BWX Technologies. Представитель командования военно-морских систем США Билл Коуч подтвердил наличие дефектов. По его словам, ни одна из поставленных пусковых труб не была установлена в строящиеся подлодки.
Как пишет газета, обстоятельства инцидента выясняются, а компания приостановила процесс сварки до окончания расследования. Пока неизвестно, приведет ли эта проблема к задержке строительства или увеличению расходов. Тем не менее, министерство обороны Британии сообщило, что изменений в графике и бюджете на данный момент не предполагается.
"Мы в курсе расследования проблем с качеством сварки в пусковых установках баллистических ракет, произведенных американской компанией BWX Technologies, но наша программа Dreadnought идет по графику и в рамках бюджета, первая подлодка будет поставлена в начале 2030-х годов", — сообщил представитель министерства.
Общая стоимость британской программы модернизации сил ядерного сдерживания — замены существующих подлодок на новые — оценивается в 41 миллиард фунтов. В настоящий момент четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident — единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Каждая подлодка оснащена ракетами с 40 термоядерными боеголовками, все четыре лодки базируются в районе Глазго.
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