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Расчеты БРК «Бастион» Черноморского флота уничтожили условную авианосную ударную группу условного противника
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Расчеты БРК «Бастион» Черноморского флота уничтожили условную авианосную ударную группу условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Данное мероприятие проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также для отработки взаимодействия соединений и частей, дислоцированных на Крымском полуострове.
Расчеты береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) «Бастион», стоящих на вооружении Черноморского флота (ЧФ), выполнили задачи по обнаружению и уничтожению корабельной группы условного противника, оснащённой палубной авиацией.
В рамках внезапного учения БРК «Бастион» отработал задачи по смене позиции, развёртывании дежурства в новом районе дислокации и нанесении ракетного удара по условному противнику.
По замыслу учения, центр управления флота получил разведданные, в соответствии с которыми палубная авиация отряда кораблей условного противника готовится нанести огневое поражение объектов береговой инфраструктуры и кораблей ЧФ.
Расчёты БРК «Бастион» обнаружили авианосную группу условного противника, в кратчайшее время привели комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (электронными пусками) уничтожили отряд кораблей до взлета палубной авиации.
Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.
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