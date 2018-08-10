Расчеты БРК «Бастион» Черноморского флота уничтожили условную авианосную ударную группу условного противника

Данное мероприятие проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также для отработки взаимодействия соединений и частей, дислоцированных на Крымском полуострове.

Расчеты береговых ракетных противокорабельных комплексов (БРК) «Бастион», стоящих на вооружении Черноморского флота (ЧФ), выполнили задачи по обнаружению и уничтожению корабельной группы условного противника, оснащённой палубной авиацией.

В рамках внезапного учения БРК «Бастион» отработал задачи по смене позиции, развёртывании дежурства в новом районе дислокации и нанесении ракетного удара по условному противнику.

По замыслу учения, центр управления флота получил разведданные, в соответствии с которыми палубная авиация отряда кораблей условного противника готовится нанести огневое поражение объектов береговой инфраструктуры и кораблей ЧФ.

Расчёты БРК «Бастион» обнаружили авианосную группу условного противника, в кратчайшее время привели комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами (электронными пусками) уничтожили отряд кораблей до взлета палубной авиации.

Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.