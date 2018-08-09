На Черноморском флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами

В ходе тренировки отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск в Крыму

На Черноморском флоте (ЧФ) началась командно-штабная тренировка в рамках проведения совместной командно-штабной тренировки по управлению силами под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова

В ходе проведения тренировки отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.

Также под управлением штаба ЧФ корабельные соединения и береговые части проводят практические тренировки в составе разведывательно-ударных контуров (РУК).

К тренировке, которая продлится до 10 августа, привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации и ПВО ЧФ.