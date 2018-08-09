Ещё
На Черноморском флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Черноморском флоте началась командно-штабная тренировка по управлению силами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировки отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск в Крыму.
На Черноморском флоте (ЧФ) началась командно-штабная тренировка в рамках проведения совместной командно-штабной тренировки по управлению силами под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
В ходе проведения тренировки отрабатываются действия по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.
Также под управлением штаба ЧФ корабельные соединения и береговые части проводят практические тренировки в составе разведывательно-ударных контуров (РУК).
К тренировке, которая продлится до 10 августа, привлечены органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации и ПВО ЧФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Военная полиция провела под Оренбургом учение по сирийскому опыту Победа РФ сразу в трех конкурсах АрМИ-2018 и зрелищное представление российских ВКС «Авиамикс»: итоги восьмого дня международных соревнований Экс-командующий СКВО сравнил Цхинвал августа 2008 года с руинами Сталинграда
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян39
В России резко похолодает6
Саакашвили резко ответили за оскорбление Медведева
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео5
«Они используют „лучи смерти“ и „препарируют“ инопланетян»12
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
04:47
«Драконовские санкции»: РФ ответила на слова США
Политика В мире
00:27
Фигурант дела о «Зимней вишне» попытался покончить с собой
Происшествия Криминал
04:03
В России резко похолодает
Погода Общество
01:10
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение