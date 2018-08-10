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Береговые комплексы Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника»
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Береговые комплексы Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника» 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника» на учениях в Крыму, сообщает «Крыминформ».
«В рамках внезапного учения «Бастион» отработал задачи по смене позиции, развёртыванию дежурства в новом районе дислокации и нанесению ракетного удара по условному противнику», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Стрельбы проходили в рамках командно-штабных учений по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности.
Также отрабатывается организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, которые дислоцированы на полуострове.
Ранее Newinform сообщало, что на полигоне Цугол в Восточном военном округе завершились крупные учения с участием около 4 тыс. человек.
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