Береговые комплексы Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника»

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили условную ударную группу «противника» на учениях в Крыму , сообщает «Крыминформ»

«В рамках внезапного учения «Бастион» отработал задачи по смене позиции, развёртыванию дежурства в новом районе дислокации и нанесению ракетного удара по условному противнику», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Стрельбы проходили в рамках командно-штабных учений по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности.

Также отрабатывается организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, которые дислоцированы на полуострове.

Ранее Newinform сообщало, что на полигоне Цугол в Восточном военном округе завершились крупные учения с участием около 4 тыс. человек.