Полеты и стрельбы в рамках «Авиадартс-2018» завершатся в среду

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ ( Рязанская область ), 8 авг — РИА Новости . Все полеты и стрельбы на международном конкурсе «Авиадартс-2018» планируется завершить в среду, рассказали журналистам в пресс-центре конкурса.

"Сегодня летчикам предстоит выполнить заключительные полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации — десантирование грузов массой более 5 тонн на точность приземления", — сообщили в пресс-центре конкурса.

За точностью и безопасностью стрельб следит судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Итоги конкурса будут подведены во время церемонии закрытия соревнований на аэродроме Дягилево в Рязани 11 августа.

Как сообщил ранее командующий Военно-воздушными силами — замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин , в конкурсе впервые разрешены дополнительные вылеты и боевое применение, если что-то не получилось в первый раз.