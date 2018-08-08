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Полеты и стрельбы в рамках «Авиадартс-2018» завершатся в среду
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Полеты и стрельбы в рамках «Авиадартс-2018» завершатся в среду 

РИА Новости 1 час назад
ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 8 авг — РИА Новости. Все полеты и стрельбы на международном конкурсе «Авиадартс-2018» планируется завершить в среду, рассказали журналистам в пресс-центре конкурса.
"Сегодня летчикам предстоит выполнить заключительные полеты с боевым применением авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи дальней и бомбардировочной авиации выполнят практическое бомбометание, летчики армейской, истребительной и штурмовой авиации отработают пуски ракет и стрельбу из авиационных пушек, а летный состав военно-транспортной авиации — десантирование грузов массой более 5 тонн на точность приземления", — сообщили в пресс-центре конкурса.
За точностью и безопасностью стрельб следит судейская бригада, а также средства видеофиксации, установленные на полигоне. Итоги конкурса будут подведены во время церемонии закрытия соревнований на аэродроме Дягилево в Рязани 11 августа.
Как сообщил ранее командующий Военно-воздушными силами — замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, в конкурсе впервые разрешены дополнительные вылеты и боевое применение, если что-то не получилось в первый раз.
Конкурс Армейских международных игр «Авиадартс», в котором принимают участие летчики четырех стран, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана. Конкурс воздушной выучки летных экипажей «Авиадартс» впервые прошел в 2013 году в Воронежской области.
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