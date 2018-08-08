США выделили $10 млн на создание мобильного лазерного оружия

Минобороны США выделило $10 млн на развитие программы создания тактического транспортного средства с системой лазерного вооружения мощностью 100 кВт.

Разработкой модели бронированного грузовика с установленной высокоэнергетической пушкой занимаются компании Dynetics, Lockheed Martin и их партнеры. Военные подрядчики утверждают, что лазерное оружие позволяет эффективно и дешево решать массу боевых задач. Проекта предназначен для противодействия вражеским БПЛА, ракетам, артиллерии и минометам, которые угрожают развертыванию войск.

Разработка Dynetics HEL TVD включает несколько подсистем, которые повышают надежность работы оборудования в различных тактических условиях. Компания недавно завершила работу над технической составляющей оружия, в 2019 году планирует представить проект дизайна, а к 2022 году начать полевые испытания.

Подрядчики модифицируют системы, оборудование и производство, чтобы создать новое семейство средних тактических транспортных средств. Разработчики говорят, что симбиоз лазерного и кинетического оружия значительно повысит эффективность защиты.

Помимо этого, Дональд Трамп создал Космические военные силы США.