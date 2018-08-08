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На российской военной базе в Южной Осетии почтили память миротворцев, погибших в Цхинвале в августе 2008 года
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На российской военной базе в Южной Осетии почтили память миротворцев, погибших в Цхинвале в августе 2008 года 

ТК «Звезда» 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На плацу соединения состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования Южного военного округа, 58-й армии, представители общественных организаций.
Сегодня на территории российской военной базы в Южной Осетии проходят мероприятия, посвященные десятой годовщине трагических событий 8 августа 2008 года, связанных с агрессией грузинских войск.
На плацу соединения состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования Южного военного округа (ЮВО), 58-й армии, личный состав российской военной базы.
На мероприятии присутствовали представители государственных структур Южной Осетии, участники операции по принуждению Грузии к миру, представители общественных организаций.
Заместитель командующего войсками Южного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров зачитал имена героев-миротворцев, погибших в августе 2008 г. Их память почтили минутой молчания.
Завершился митинг поминальной литургией, которую провел на плацу помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими священник Андрей Зизо.
К памятнику Герою России майору Дениса Ветчинову, погибшему в Цхинвале, а также другим памятным местам на территории республики были возложены венки и цветы.
Сегодня вечером на центральной площади Цхинвала жителям города и гостям будут показаны документальные видеоматериалы о трагических событиях августа 2008 года.
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