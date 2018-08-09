Военные разведчики российской военной базы в Армении отрабатывают поисковые задачи в горах

В учебных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе армейская и беспилотная авиация.

Военнослужащие разведывательных подразделения российской военной базы в Армении в рамках проведения полевого выхода на высокогорном полигоне Камхуд отрабатывают вопросы по поиску и уничтожению условного противника.

Разведчики совершают десантирование из вертолетов армейской авиации штурмовым способом и выполняют поиск базы условного противника в горно-скалистой местности на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря.

С использованием средств комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» военнослужащие передают координаты обнаруженных сил и средств условного противника и отрабатывают действия в засаде на путях вероятного движения противника для внезапного нападения на него с близких дистанций.

На практических занятиях с использованием имитационных зарядов, сигнальных ракет и холостых патронов к стрелковому оружию создана обстановка, максимально приближенная боевой.

Более 30 процентов занятий проводятся для получения опыта ведения учебно-боевых действий в сложных метеоусловиях в темное время суток и ночью, а также в условиях повышения температурных режимов окружающей среды более 40 градусов по Цельсию в высокогорье.

На практических занятиях разведывательных подразделений в полевых условиях в Закавказье принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе армейская и беспилотная авиация.