В ходе совместных тактико-специальных занятий военнослужащие российской военной базы и минобороны Армении отразили атаку условного противника

Совместные тактико-специальные занятия проводятся с целью двустороннего взаимодействия с использованием автоматизированных систем управления.

Военнослужащие ротной тактической группы (РТГр) российской военной базы в Армении в рамках проведения совместных тактико-специальных занятий под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова с военнослужащими минобороны Армении отразили атаку условного противника.

После совершения 100 км марша военнослужащие заняли рубеж обороны на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря на полигоне Алагяз. Далее, подразделения выполнили задачи по огневому подавлению и уничтожению наступающих живой силы и военной техники условного противника из всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий, зенитно-ракетных комплексов, при поддержке с воздуха звена истребительной и армейской авиации в общей системе разведывательно-ударного (огневого) контуров.

Совместные тактико-специальные занятия проводятся с целью двустороннего взаимодействия с использованием автоматизированных систем управления и внесением баллистических поправок на сложные жаркие климатические условия — повышения температурного режима окружающей среды на уровень более 40 градусов по Цельсию.

К совместным тактико-специальным занятиям российской военной базы и минобороны Армении в Закавказье, которые проводятся в период с 06 по 15 августа на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз, привлечено более 3 тыс. военнослужащих и 500 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.