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Танкистов российской военной базы в Армении обучают по новой методике
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Танкистов российской военной базы в Армении обучают по новой методике 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В полевом выходе на высокогорном полигоне Алагяз принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники.
На российской военной базе в Армении на высокогорном полигоне Алагяз началась подготовка танкистов по новой методике — в формате тактико-огневых стрельб.
В преддверии практических полевых занятий по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению инструкторы с танкистами в течение месяца проводили занятия по боевому слаживанию танковых экипажей.
На практике танкисты поэтапно отрабатывают задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника, преодолению различных препятствий на пересеченной горно-скалистой местности, а также уничтожению бронетехники условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка.
Особенностью проведения практических занятий с танкистами является подготовка вновь прибывших военнослужащих стрельбе на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря в жарких климатических условиях из модернизированной автоматической пушки танка Т-72Б артиллерийскими снарядами сходу по появляющимся и движущимся целям, а также из крупнокалиберного пулемета по воздушным целям условного противника.
В тактических занятиях с боевой стрельбой из танков Т-72Б принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники.
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