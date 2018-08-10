Танкистов российской военной базы в Армении обучают по новой методике

В полевом выходе на высокогорном полигоне Алагяз принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники.

На российской военной базе в Армении на высокогорном полигоне Алагяз началась подготовка танкистов по новой методике — в формате тактико-огневых стрельб.

В преддверии практических полевых занятий по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению инструкторы с танкистами в течение месяца проводили занятия по боевому слаживанию танковых экипажей.

На практике танкисты поэтапно отрабатывают задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника, преодолению различных препятствий на пересеченной горно-скалистой местности, а также уничтожению бронетехники условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка.

Особенностью проведения практических занятий с танкистами является подготовка вновь прибывших военнослужащих стрельбе на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря в жарких климатических условиях из модернизированной автоматической пушки танка Т-72Б артиллерийскими снарядами сходу по появляющимся и движущимся целям, а также из крупнокалиберного пулемета по воздушным целям условного противника.

В тактических занятиях с боевой стрельбой из танков Т-72Б принимают участие более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной техники.