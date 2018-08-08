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Специалисты БПЛА в ходе тактического учения в Абхазии осуществят наземную разведку целей условного противника
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Специалисты БПЛА в ходе тактического учения в Абхазии осуществят наземную разведку целей условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в учениях примут участие около 100 специалистов БПЛА, будут задействованы свыше 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов: «Орлан», «Застава» и «Гранат»
Личный состав подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российской военной базы в Абхазии в ходе масштабного двустороннего ротного тактического учения (РТУ) осуществит наземную разведку целей условного противника.
С 10 августа, на 5-дневных учебных мероприятиях в качестве противника выступят подразделения морской пехоты Черноморского флота. Координаты их техники и командных пунктов будут оперативно передаваться от БПЛА в штаб базы.
Накануне РТУ специалисты подразделения БПЛА завершили проведение месячного лагерного сбора на полигоне Гудаута, в ходе которого совершенствовали навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов БПЛА, а также пуску самих аппаратов в условиях сильного ветра.
Всего в тактических учениях примут участие около 100 специалистов БПЛА военной базы, будут задействованы свыше 10 современных комплексов беспилотных летательных аппаратов, в т.ч. «Орлан», «Застава» и «Гранат».
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