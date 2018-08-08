Ещё
Подразделение РЭБ российской военной базы отрабатывает на лагерном сборе подавление радиосредства условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подразделение РЭБ российской военной базы отрабатывает на лагерном сборе подавление радиосредства условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью подготовки военнослужащих и применения новых средств РЭБ являются экстремальные климатические условия высокогорья, влияющими на физические показатели специалистов и технические характеристики военной техники.
В рамках начавшегося лагерного сбора с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении военнослужащие совершенствуют навыки применения современной военной техники для подавления радиосредств условного противника.
В течение месяца военнослужащие будут отрабатывать нормативы по развертыванию из походного в боевое положение систем и комплексов РЭБ, обнаружению источников радиоэлектронного излучения и радиоподавлению средств связи условного противника.
Под руководством начальника службы РЭБ экипажи современных комплексов будут выполнять задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования, а также определению местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи условного противника.
Особенностью подготовки военнослужащих и применения новых средств РЭБ являются экстремальные климатические условия высокогорья с повышенным атмосферным давлением, влияющими на физические показатели специалистов и технические характеристики радиоэлектронной современной военной техники, отвечающей за качество радиолокационного излучения.
На лагерные сборы на высокогорном полигоне Камхуд привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Корабли и суда Северного флота завершили подготовку к арктическому походу Специалисты БПЛА в ходе тактического учения в Абхазии осуществят наземную разведку целей условного противника На Украине признали недостижимость паритета с Россией на Черном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН разгорелся громкий секс-скандал42
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом79
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли17
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»226
Школьников хотят освободить от домашних заданий86
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:23
Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение