Подразделение РЭБ российской военной базы отрабатывает на лагерном сборе подавление радиосредства условного противника

Особенностью подготовки военнослужащих и применения новых средств РЭБ являются экстремальные климатические условия высокогорья, влияющими на физические показатели специалистов и технические характеристики военной техники.

В рамках начавшегося лагерного сбора с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Армении военнослужащие совершенствуют навыки применения современной военной техники для подавления радиосредств условного противника.

В течение месяца военнослужащие будут отрабатывать нормативы по развертыванию из походного в боевое положение систем и комплексов РЭБ, обнаружению источников радиоэлектронного излучения и радиоподавлению средств связи условного противника.

Под руководством начальника службы РЭБ экипажи современных комплексов будут выполнять задачи по нарушению работоспособности и выводу из строя систем подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования, а также определению местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи условного противника.

Особенностью подготовки военнослужащих и применения новых средств РЭБ являются экстремальные климатические условия высокогорья с повышенным атмосферным давлением, влияющими на физические показатели специалистов и технические характеристики радиоэлектронной современной военной техники, отвечающей за качество радиолокационного излучения.

На лагерные сборы на высокогорном полигоне Камхуд привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.