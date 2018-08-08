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Военнослужащие зенитной ракетной воинской части на Черноморском побережье Краснодарского края отработали задачи противовоздушной обороны
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Военнослужащие зенитной ракетной воинской части на Черноморском побережье Краснодарского края отработали задачи противовоздушной обороны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе выполнения учебно-боевых задач расчеты ЗРПК осуществляли обнаружение и сопровождение сверхманёвренных, высотных и низколетящих целей.
Военнослужащие зенитной ракетной воинской части Южного военного округа (ЮВО) на Черноморском побережье Краснодарского края в рамках проводимых масштабных тактических учений отработали задачи по противовоздушной обороне (ПВО) командного пункта Ставропольского объединения.
Накануне мероприятия зенитчики по сигналу учебной тревоги совершили марши на штатной технике в назначенные районы. Далее военнослужащие в полевых условиях провели инженерную разведку местности, определили удобные позиции для машин и выполнили нормативы по развертыванию боевого вооружения ПВО, в том числе современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) Панцирь-С1 на базе автомобилей КамАЗ.
В ходе выполнения учебно-боевых задач расчеты ЗРПК осуществляли обнаружение и сопровождение сверхманёвренных, высотных и низколетящих целей. Помимо отражения воздушных атак (путём выполнения электронных пусков ракет), личный состав проводил периодическое перебазирование ракетных комплексов на новые позиции. При этом был выполнен ряд защитных и маскировочных действий, включавших аэрозольное прикрытие и ликвидацию диверсионных групп условного противника.
Ранее, управление объединения в составе штатной автомобильной колонны совершили марш из Ставрополья в один из районов черноморского побережья, где развернули командный пункт для осуществления руководства учением.
Ротные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.
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