«Уралвагонзавод» разрабатывает неуязвимый перед РПГ и минами робот-танк для городских боев

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) ведет опытно-конструкторские работы над тяжелым штурмовым робототехническим комплексом на платформе танка Т-72Б3. Об этом пишет

со ссылкой на источники в Минобороны и близкие к корпорации.

Разработка получила название «Штурм». Ее основная цель — снизить потери личного состава в городских боях. Предполагается, что в составе комплекса будут четыре боевые машины с различным вооружением. Пока создан только макет с боевым оборудованием, позволяющий продемонстрировать элементы движения.

По данным издания, робототехнический комплекс должен обладать сверхвысокой всеракурсной защитой, сохраняя за счет этого боеспособность после попадания 10-15 гранат РПГ и минного подрыва. Также он должен быть маневренным в условиях городской застройки, обладать боеприпасом для разрушения бетонных и кирпичных стен.

"Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, не нанося ущерба городским постройкам", — добавил собеседник РБК. Военные также хотят, чтобы комплекс можно было программировать на ведение огня по заранее разведанным целям, в том числе при дымовой завесе.

В Минобороны несколько лет назад допускали возможность создания

беспилотного танка

на базе универсальной тяжелой платформы «Армата». В начале 2018 года вице-премьер Юрий Борисов , занимавший тогда должность замминистра обороны, заявил при посещении УВЗ, что общественность скоро увидит результаты таких наработок.

В июле Борисов сообщил, что Вооруженные силы России не будут массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны, отдав предпочтение повышению боевого потенциала имеющейся военной техники за счет ее модернизации. Борисов отметил, что «огромным спросом» пользуются намного более дешевые танки Т-72.

По данным РБК, стоимость одного танка Т-72Б3 составляла около 79 миллионов рублей, тогда как одна единица «Арматы» — 320 миллионов. Межу тем танком «Армата» весьма интересуются за рубежом. На днях американский журнал National Interest опубликовал статью, посвященную его вооружению, назвав устанавливаемый на боевых машинах комплекс активной защиты «Афганит» «инновационным» и "секретным" оружием России