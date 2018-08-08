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Экс-командующий СКВО сравнил Цхинвал августа 2008 года с руинами Сталинграда
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Экс-командующий СКВО сравнил Цхинвал августа 2008 года с руинами Сталинграда 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Руины Сталинграда видели в кино? Вот, это мы воочию увидели в Цхинвале. Развороченные дома, посеченные деревья.
Сегодня отмечается годовщина конфликта, развязанного Грузией в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли Цхинвал из реактивных систем „Град“. Артиллерийский огонь накрыл и базу российских миротворцев на южной окраине города.
После атаки на Цхинвал началось вторжение грузинских военных в Южную Осетию. Боевые действия длились пять дней, затем военные Грузии были вытеснены с территории Республики.
Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах генерал-полковник Сергей Макаров рассказал, что столица Осетии была разрушена после обстрела, а город напоминал руины.
»Руины Сталинграда видели в кино? Вот, это мы воочию увидели в Цхинвале. Развороченные дома, посеченные деревья. Все сгорело, сгоревшая техника военная на улицах, сгоревший гражданский транспорт, это жуть. И Запах…запах войны — это самый омерзительный запах, который я когда-либо в жизни ощущал», — сказал он.
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