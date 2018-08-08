Экс-командующий СКВО сравнил Цхинвал августа 2008 года с руинами Сталинграда

«Руины Сталинграда видели в кино? Вот, это мы воочию увидели в Цхинвале. Развороченные дома, посеченные деревья.

Сегодня отмечается годовщина конфликта, развязанного Грузией Южной Осетии . В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли Цхинвал из реактивных систем „Град“. Артиллерийский огонь накрыл и базу российских миротворцев на южной окраине города.

После атаки на Цхинвал началось вторжение грузинских военных в Южную Осетию. Боевые действия длились пять дней, затем военные Грузии были вытеснены с территории Республики.

Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах генерал-полковник Сергей Макаров рассказал, что столица Осетии была разрушена после обстрела, а город напоминал руины.

»Руины Сталинграда видели в кино? Вот, это мы воочию увидели в Цхинвале. Развороченные дома, посеченные деревья. Все сгорело, сгоревшая техника военная на улицах, сгоревший гражданский транспорт, это жуть. И Запах…запах войны — это самый омерзительный запах, который я когда-либо в жизни ощущал», — сказал он.