Ещё
Что будет, если полететь на самолете в космос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что будет, если полететь на самолете в космос 

Trendymen 42 минуты назад
Фото: Trendymen
Зачем мы строим ракеты и почему бы не полететь в космос на обычном самолете? Тут все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Современные сверхзвуковые истребители поднимаются под самый потолок возможностей самолета. Неискушенному зрителю кажется, что еще чуть-чуть и машина вырвется за пределы земного тяготения на самую орбиту.
Но это просто невозможно. Самолет летает «опираясь» на воздух. Чем выше поднимаешься, тем меньше концентрация воздуха. На определенной высоте его становится недостаточно для поддержки самолета.
Кроме того, не будем забывать и о разницы в строении двигателей: реактивный (самолеты) потребляет кислород и в безвоздушном пространстве задохнется. Ракетный же использует специальные химические смеси для горения и потому в кислороде не нуждается.
То есть, в принципе, самолет сможет подняться в космос. Правда, для этого ему придется стать ракетой.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вооруженные люди напали на украинскую погранзаставу46
Ливия попросила вмешательства России127
Россию хотят признать спонсором терроризма214
«Во всем виноват Крымский мост»122
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»287
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:23
Свидетельница убийства Немцова вышла в финал «Мисс Украина»
Украина
02:54
Почему Стивен Сигал не подходит для работы в МИД России
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение