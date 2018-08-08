Что будет, если полететь на самолете в космос

Зачем мы строим ракеты и почему бы не полететь в космос на обычном самолете? Тут все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Современные сверхзвуковые истребители поднимаются под самый потолок возможностей самолета. Неискушенному зрителю кажется, что еще чуть-чуть и машина вырвется за пределы земного тяготения на самую орбиту.

Но это просто невозможно. Самолет летает «опираясь» на воздух. Чем выше поднимаешься, тем меньше концентрация воздуха. На определенной высоте его становится недостаточно для поддержки самолета.

Кроме того, не будем забывать и о разницы в строении двигателей: реактивный (самолеты) потребляет кислород и в безвоздушном пространстве задохнется. Ракетный же использует специальные химические смеси для горения и потому в кислороде не нуждается.

То есть, в принципе, самолет сможет подняться в космос. Правда, для этого ему придется стать ракетой.