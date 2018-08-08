Ямал станет пилотным регионом использования нового российского самолета МС-21

Ямало-Ненецкий автономный округ может стать пилотным регионом в использовании магистрального самолета российского производства МС-21. Об этом врио губернатора Дмитрий Артюхов сообщил на форуме «Территория смыслов».

«Хотим стать «пилотом» по МС-21, нового среднемагистрального самолета», — сказал он.

МС-21 — среднемагистральный самолет, который будет производиться в России «с нуля». МС-21 отличается увеличенной дальностью полета — около 6,5 тысячи километров, и большим количеством посадочных мест — 211 кресел.

«Контракт рассчитан на поставку 25 самолетов, сейчас у нас 15 «Сухих», — сообщил Дмитрий Артюхов.