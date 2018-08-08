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Ямал станет пилотным регионом использования нового российского самолета МС-21
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MH17 перепутали с российским самолетом

Ямал станет пилотным регионом использования нового российского самолета МС-21 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкий автономный округ может стать пилотным регионом в использовании магистрального самолета российского производства МС-21. Об этом врио губернатора Дмитрий Артюхов сообщил на форуме «Территория смыслов».
«Хотим стать «пилотом» по МС-21, нового среднемагистрального самолета», — сказал он.
МС-21 — среднемагистральный самолет, который будет производиться в России «с нуля». МС-21 отличается увеличенной дальностью полета — около 6,5 тысячи километров, и большим количеством посадочных мест — 211 кресел.
Вероятно, поставки МС-21 будут производиться по аналогии с закупкой Sukhoi SuperJet-100 — через Государственную транспортную лизинговую компанию. Договор лизинга самолетов SSJ-100 авиакомпания «Ямал» подписала на авиасалоне МАКС-2015.
«Контракт рассчитан на поставку 25 самолетов, сейчас у нас 15 «Сухих», — сообщил Дмитрий Артюхов.
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