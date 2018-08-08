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Россияне оказались лучшими разведчиками
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Российские военные стали лучшими в международном конкурсе разведчиков 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские военнослужащие победили на конкурсе разведчиков в рамках армейских международных игр 2018 года, проходивших в Новосибирской области.
«Российские военнослужащие стали победителями международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2018», который завершился на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области. В армейских играх также принимали участие разведчики из Судана, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Армении и Беларуси», — цитирует РИА Новости пресс-службу Центрального военного округа.
Конкурс состоял из пяти этапов — десантирование и совершение марш-броска на 15 километров, вождение боевых машин пехоты (БМП-2), демонстрация навыков боевой и физподготовки на комплексе препятствий «Тропа разведчика», стрельба, преодоление водной преграды вплавь и на БМП-2.
Отмечается, что на этапах «Тропа разведчика» и «Конкурс разведчиков-специалистов» российской команде удалось установить рекорд армейских игр.
Второе и третье место на соревнованиях заняли разведчики из Китая и Узбекистана.
Торжественная церемония закрытия международных армейских игр состоится в Новосибирске 9 августа.
Как сообщалось ранее, в турнире приняли участие 33 страны.
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