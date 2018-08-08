Беспилотники «Калашникова» ищут на Восточном отработавшие ступени ракет

Отмечается, что применение беспилотных комплексов ZALA 421-16Е, ZALA 421-16E2 увеличило эффективность и сократило время поисков в несколько раз, так как до недавнего времени для поиска отделяющихся частей ракет-носителей использовались пилотируемые вертолеты, что является более затратным и длительным методом. Кроме того, ограничения на полеты пилотируемой авиации накладывает суровый климат зон падения — сильные ветра и низкие температуры.

Как сообщили РИА Новости в концерне, контракт между «Калашниковым» (входит в Ростех ) и с ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в Роскосмос ) был заключен в 2017 году. В рамках соглашения комплексы ZALA ведут мониторинг лесопожарной обстановки в районе падения отработавших ступеней ракет, проводят их незамедлительный поиск, координируют наземные группы, помогают в организации связи в труднодоступных районах.

Специалисты компании ZALA AERO имеют большой опыт и отработанные поисковые тактики, так как с 2011 года эти беспилотники применяются на космодроме «Байконур», уточняется в сообщении.