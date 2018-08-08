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Беспилотники «Калашникова» ищут на Восточном отработавшие ступени ракет
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Беспилотники «Калашникова» ищут на Восточном отработавшие ступени ракет 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты производства ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») помогают искать отработавшие ступени ракет на космодроме Восточный, сообщается на сайте Kalashnikov.media.
Отмечается, что применение беспилотных комплексов ZALA 421-16Е, ZALA 421-16E2 увеличило эффективность и сократило время поисков в несколько раз, так как до недавнего времени для поиска отделяющихся частей ракет-носителей использовались пилотируемые вертолеты, что является более затратным и длительным методом. Кроме того, ограничения на полеты пилотируемой авиации накладывает суровый климат зон падения — сильные ветра и низкие температуры.
Как сообщили РИА Новости в концерне, контракт между «Калашниковым» (входит в Ростех) и с ФГУП «ЦЭНКИ» (входит в Роскосмос) был заключен в 2017 году. В рамках соглашения комплексы ZALA ведут мониторинг лесопожарной обстановки в районе падения отработавших ступеней ракет, проводят их незамедлительный поиск, координируют наземные группы, помогают в организации связи в труднодоступных районах.
Специалисты компании ZALA AERO имеют большой опыт и отработанные поисковые тактики, так как с 2011 года эти беспилотники применяются на космодроме «Байконур», уточняется в сообщении.
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