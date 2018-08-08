РБК: в России разрабатывают новый танк из-за слишком дорогой «Арматы» 

«Уралвагонзавод» начал разработку нового тяжелого штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72, сообщили РБК источники в Минобороны и в корпорации. Он получил название «Штурм».
Новую боевую машину начали разрабатывать из-за того, что последняя российская разработка — танк «Армата» — оказалась слишком дорогой, и Минобороны отказалось от его массовой закупки. Т-72 в четыре раза дешевле — 79 млн рублей против 320 млн В состав нового комплекса войдут четыре боевые машины, которыми будут управлять удаленно на расстоянии до 3 км. Это позволит вести бои в условиях города и сократить возможные потери личного состава. Боевые машины должны выдерживать до 15 попаданий противотанковой гранаты. Разработка «Арматы» (Т-14) началась в 2009 году. Публике ее представили на параде 9 мая 2015 года. Тогда же зашла речь о создании беспилотной версии. Разработки уже были готовы, их показывали министру обороны Сергею Шойгу. Однако в конце июля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Армата» не пользуется спросом из-за дороговизны. «Ну и зачем наводнять „Арматами“ все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с „Абрамсами“, „Леклерками“ и „Леопардами“ по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил Борисов. Т-72 был принят на вооружение в СССР в 1973 году.