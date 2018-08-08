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ВМС Украины признали недостижимость паритета с Черноморским флотом России
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ВМС Украины признали недостижимость паритета с Черноморским флотом России 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако стране «необходим небольшой, но эффективный флот», говорится в заявлении командования ВМС страны.
"Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ", — говорится в заявлении, обнародованном на странице ведомства в Facebook в среду.
В нем отмечается, что «обстановка на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению», поэтому стране «необходим небольшой, но эффективный флот».
В ведомстве отметили, что по этой причине Украина строит сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные государством. Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.
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