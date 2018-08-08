ВМС Украины признали недостижимость паритета с Черноморским флотом России

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако стране «необходим небольшой, но эффективный флот», говорится в заявлении командования ВМС страны.

"Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ", — говорится в заявлении, обнародованном на странице ведомства в Facebook в среду.

В нем отмечается, что «обстановка на Черном и Азовском морях имеет тенденцию к обострению», поэтому стране «необходим небольшой, но эффективный флот».