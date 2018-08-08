В ходе полевых сборов разведчики ЗВО совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом

Задачи воздушно-десантной подготовки военнослужащие выполняют в полной экипировке с высот от 600 до 1,5 тыс. метров. Более трети прыжков выполнены ночью. Около 100 разведчиков совершили прыжки впервые.

На полигонах в Псковской и Тамбовской областях проходят сборы по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими разведывательных подразделений Западного военного округа, в ходе которых уже совершено более 1,5 тысяч парашютных прыжков.

Разведчики совершают прыжки в полной экипировке с высот от 600 до 1,5 тыс. м. Более трети прыжков выполнены ночью. Около 100 военнослужащих совершили прыжки впервые.

Также отрабатываются такие немаловажные для разведчиков навыки, как стрельба по наземным целям с борта вертолёта и во время снижения на парашюте, поиск грузов при помощи маркерных передатчиков и поисковых приемников, маскировка следов приземления.

Военнослужащие получают практику в ведении разведки в составе воздушных поисково-штурмовых групп, в выводе в тыл противника воздушным путём посадочным и штурмовым способами.

К участию в сборах привлечено свыше 1000 военнослужащих разведывательных подразделений Западного военного округа.