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Мощные ПТУР сделали БТР-87 идеальным убийцей современных танков
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Мощные ПТУР сделали БТР-87 идеальным убийцей современных танков 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Управляемое оружие на легкобронированной технике пехоты появилось еще в 60-е годы. Пионером в этом направлении стал Советский Союз, запустивший в 1966 году в серийное производство БМП-1 с комплексом «Малютка». Однако конструкторы, как у нас, так и за рубежом, не спешили устанавливать ПТУР на колесные бронетранспортеры. Правда, были и исключения. Так, во времена существования Варшавского договора польские SKOT-2АР на какое-то время получили 9М14М, но в дальнейшем идея не прижилась.
В современной России первым бронетранспортером, который мог бы успешно жечь основные боевые танки, стал БТР-90 с боевым отделением от БМП-2. Поначалу у этой уникальной и, к сожалению, недооцененной машины был ПТРК «Конкурс-М». Затем модернизированный «Росток» получил самые современные отечественные ракеты — «Корнет». «Девяностый» был принят на вооружении, но серийно не производился.
"Корнеты" имеются также в арсенале перспективного К-17 «Бумеранг», являющегося, по сути, колесной боевой машиной пехоты.
Но, если техника на базе средней унифицированной платформы — это своеобразная техническая революция, то БТР-87 — эволюционное развитие полюбившихся во многих армиях мира бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82. Основное отличие — переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения и выход с кормы.
Вооружением новинки является 30-мм пушка с пулеметом 7,62-мм и упомянутый выше «Корнет» с тандемной боевой частью, способный уничтожать противника на дистанциях 5500 м (новые версии этого ПТРК могут бить уже на 10 км).
Машина с боевой массой в шестнадцать с половиной тонн получила двигатель мощностью в 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 90 км/ч. На плаву — 12-14 км/ч. Запас хода — 800 км. Вместимость — 10 полностью экипированных военнослужащих.
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