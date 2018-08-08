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Танкисты ЦВО на учении в Сибири форсировали реку Томь
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Танкисты ЦВО на учении в Сибири форсировали реку Томь 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед выполнением задачи экипажи подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее бронетехнике двигаться под водой.
В ходе учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали преодоление водной преграды на боевых машинах пехоты (БМП-2) и танках Т-72Б3.
Перед выполнением задачи механики-водители подготовили военную технику для вождения, проверив ее на герметичность, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой. Перед военнослужащими стояла задача по преодолению участка реки Томь.
Механики-водители на БМП должны были преодолеть водную преграду вплавь, а танкисты — по дню реки.
На подобных занятиях проверяют не только навыки вождения боевой техники, но и уровень психологической подготовки военнослужащих.
Длина водной преграды составила более 500 м. Кроме того, на занятиях мотострелки отработали действия при эвакуации техники и личного состава с воды с помощью плавающего транспортера (ПТС-2).
В занятиях по преодолению водных преград на БМП и танках Т-72Б3 приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной и специально техники.
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