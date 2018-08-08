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На полигоне в Ленобласти стартовали тактические учения
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На полигоне в Ленобласти стартовали тактические учения 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Тактическое учение с мотострелковым батальоном, усиленным танковой ротой, стартовало на одном из специализированных полигонов Ленинградской области
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Западного военного округа, в ходе проведения учения была опробована единая комбинированная система противотанковой обороны, которая включает в себя огневые средства артиллерии, управляемые ракетные комплексы, управляемые минные поля и фугасы, ручные и станковые противотанковые средства мотострелковых подразделений, а также средства визуальной и радиоэлектронной разведки и целеуказания с применением беспилотных летательных аппаратов.
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и 70 единиц боевой и спецтехники.
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