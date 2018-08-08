ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях

КИЕВ, 8 августа. / ТАСС /. Украина не способна достигнуть военного паритета с Российской Федерацией на Черном и Азовском морях. Об этом заявили в командовании Военно-морских сил (ВМС) Украины.

"Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ", — говорится в опубликованном на странице украинских ВМС в Facebook сообщении, посвященном вопросам разработки стратегии развития военного флота страны на период до 2035 года.

Швеции и В то же время, как утверждают в командовании ВМС, для того, чтобы «остановить агрессию России на море», такой паритет и не требуется. «Для этого необходим небольшой, но эффективный флот. Примерами такого флота являются ВМС Норвегии Израиля . Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный», — отмечено в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что соответствующий план поэтапного восстановления и развития флота командование ВМС Украины считает оптимальным и намерено вынести «на рассмотрение руководства государства и украинского народа».