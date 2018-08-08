Ещё
ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Украина не способна достигнуть военного паритета с Российской Федерацией на Черном и Азовском морях. Об этом заявили в командовании Военно-морских сил (ВМС) Украины.
"Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ", — говорится в опубликованном на странице украинских ВМС в Facebook сообщении, посвященном вопросам разработки стратегии развития военного флота страны на период до 2035 года.
В то же время, как утверждают в командовании ВМС, для того, чтобы «остановить агрессию России на море», такой паритет и не требуется. «Для этого необходим небольшой, но эффективный флот. Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля. Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный», — отмечено в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что соответствующий план поэтапного восстановления и развития флота командование ВМС Украины считает оптимальным и намерено вынести «на рассмотрение руководства государства и украинского народа».
Ранее руководство ВМС Украины не раз признавало, что национальный флот находится в критической ситуации — на Черном море осталось лишь около десятка единиц военно-морской техники. Самым крупным военным кораблем Украины является фрегат «Гетман Сагайдачный», находящийся в плачевном состоянии. В 2017 году командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о намерении создать «москитный» флот, основой которого должны служить боевые катера.
ТАСС: последние новости
Корабли Северного флота отправились в поход на восток Арктики Российские десантники стали лучшими в эстафете на "Десантном взводе" в Пскове Посол России в Норвегии вручил медали участникам операции по поиску разбившегося Ми-8
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»214
Степаненко впервые высказалась о разводе20
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились154
«Подумал, что началась война»
Ливия попросила вмешательства России30
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
02:54
Почему Стивен Сигал не подходит для работы в МИД России
Политика Статьи
00:38
«Подумал, что началась война»
Оружие Армия
04:26
«России достанутся Одесса, Мариуполь и Азовское море»
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение