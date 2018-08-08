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На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Черноморским флотом России
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На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Черноморским флотом России 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Украина.ру
ВМС Украины не в состоянии достичь военного паритета с ВМФ России в Черном и Азовском морях. Соответствующее сообщение опубликовано на странице командования Военно-морских сил Украины в Facebook.
«Возможности ВМС ВС Украины для адекватного ответа российской агрессии крайне ограничены, и мы это понимаем. Для защиты интересов Украины на море необходимо срочное восстановление нашего военного флота… Но финансовый ресурс, общее состояние экономики страны, реальные производственные мощности наших оборонных предприятий не позволяют быстро восстановить наши военно-морские силы», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечают в украинских ВМС, для восстановления флота необходима поэтапная работа, которая началась с восстановления береговой компоненты сил.
«Оборона побережья — важная и необходимая составляющая, без которой невозможно обеспечить безопасность нашей страны. Вместе с тем, сосредотачиваясь исключительно на побережье, мы полностью отдаем противнику инициативу на море. Восстановление только обороны побережья недостаточно… Сейчас мы переходим к реализации второго этапа — этапа наращивания наших возможностей в ближней морской зоне», — добавили украинские военные.
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