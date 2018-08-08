Ещё
Новый торговый комплекс построен в подмосковном Реутове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
MH17 перепутали с российским самолетом
MH17 перепутали с российским самолетом

Новый торговый комплекс построен в подмосковном Реутове 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового торгового комплекса в городском округе Реутов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным министерства, комплекс представляет собой двухэтажное здание площадью более 1,4 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство.
"Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса в городском округе Реутов. Создано 45 новых рабочих мест", — отмечается в релизе.
Последние новости
Дети тонули на глазах спасателей, их вытаскивали отдыхающие Миллионы возвращаются в Сирию, Америка в растерянности Эксперты назвали реальную рыночную цену бензина Аи-92
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меладзе задержали на границе с ЕС11
СМИ: MH17 перепутали с российским самолетом132
Саакашвили предложил России свои гениталии63
В ООН разгорелся громкий секс-скандал39
Подравшемуся в Москве актеру грозит слепота9
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
01:29
Саакашвили предложил России свои гениталии
В мире
03:16
Россию хотят признать спонсором терроризма
США В мире
07:39
Версию о сексуальном насилии над сестрами Хачатурян опровергли
Происшествия
01:31
Умер Михаил Лещинский
Общество
04:30
Ливия попросила вмешательства России
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение