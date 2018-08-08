Су-34: «адский утенок» российско-грузинской войны

Для вооруженных сил РФ российско-грузинский военный конфликт 2008 года стал первой серьезной войсковой операцией с применением самых современных образцов сухопутной, морской и воздушной боевой техники против внешнего противника.

Большую роль в успешном завершении этой операции, несмотря на потерю 5 самолетов, сыграли ВВС России. В первую очередь это касается истребителя-бомбардировщиа Су-34 (первоначальное название Су-27ИБ, за рубежом — как Су-32 или Su-32FN, Fighter Navy, и неофициальное — Hellduck, или «адский утенок»), для которого этот конфликт стал боевым дебютом. При этом, наибольшую эффективность в ходе ведения боевых действий в Южной Осетии , показал новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленный на Су-34.

Спарка

Проработки по двухместной ударной модификации Су-27 велись в ОКБ Сухого с начала 80-х годов, при этом первоначально самолет рассматривался как модификация спарки Су-27УБ. Официально задача по созданию двухместного истребителя-бомбардировщика была задана постановлением правительства от 19 июня 1986 года, в ОКБ новый самолет получил заводское обозначение Т-10 В.

В мае 1988 года состоялась защита эскизного проекта самолета. Наряду с традиционной компоновкой кабины по типу Су-27УБ, с тандемным размещением летчиков, там впервые был представлен альтернативный вариант с посадкой пилотов по схеме «рядом». Этот вариант был выбран в качестве основного.

Новая компоновка позволила обеспечить экипажу повышенную комфортность: высота кабины в закресельной ее части позволяет летчику встать в полный рост, посадка членов экипажа осуществляется с помощью встроенной стремянки через нишу передней опоры шасси и эксплуатационный люк в задней стенке кабины.

Руководителем темы 10 В был назначен Р. Г. Мартиросов, рабочий проект по самолету выполнен в 1987—1988 гг. г. Первый опытный самолет Т10В-1 построен в опытном производстве ОКБ в 1989—1990 гг.

Первый полет на нем выполнил летчик-испытатель ОКБ А. А. Иванов 13 апреля 1990 года. Серийное производство самолета организовано в г. Новосибирске , на Новосибирском авиационном производственном объединении (НАПО) им. В. П. Чкалова, где выпускались самолеты семейства Су-24. Первый предсерийный образец самолета построен в конце 1993 г., первый полет на нем выполнил 18 декабря 1993 года экипаж летчиков-испытателей ОКБ в составе: И. В. Вотинцев и Е. Г. Ревунов.

В июне 1995 года самолет впервые продемонстрирован за рубежом на авиавыставке в Ле-Бурже . Летом 1999 г. на нем установлено 7 мировых рекордов по подъему груза на высоту.

В июне 2003 года был успешно завершен первый этап государственных испытаний самолета. Получено предварительное заключение о соответствии машины требованиям ВВС, началось выполнение следующего этапа испытаний. К 2004 году на заводе в Новосибирске была построена установочная партия в количестве 8 самолетов. В перспективе, новая машина должна была стать базовым ударным самолетом фронтовой авиации ВВС РФ, и полностью заменить в строю устаревшие Су-24 и Су-24М.

Боевое крещение

Впервые в боевых условиях Су-34 был применен в ходе пятидневной войны в Южной Осетии 8−14 августа 2008 г. Самолёт использовался для прикрытия действий ударной авиации, ведя радиоэлектронную борьбу с системами грузинской ПВО.

Основными задачами радиоэлектронной борьбы являлись выявление систем и средств управления войсками и оружием вооруженных сил Грузии ; их радиоэлектронное подавление; радиоэлектронная защита своих систем и средств управления войсками и оружием, а также противодействие техническим средствам разведки

В частности, для подавления РЭС Су-34 ставил помехи из боевых порядков, что не позволяло ЗРК Грузии успешно организовать от них защиту.

По наиболее опасным РЭС ЗРК «Бук» и С-125 Су-34 наносил удары противорадиолокационными ракетами. Контейнер активных помех групповой защиты Су-34 показал в ходе ведения боевых действий высокую эффективность. В ходе боевого применения Су-34 уничтожил ключевую грузинскую РЛС 36Д6-М у села Шавшвеби под Гори.

По утверждению очевидцев конфликта, в нем участвовали два самолета Су-34 (бортовые номера № 01 и № 46). Первый занимался радиоэлектронной борьбой, ставил помехи с помощью встроенных блоков и крыльевых контейнеров РЭБ, а второй обстреливал аэродромы, средства ПВО Грузии, РЛС с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР).

Будущее за Су-34 Первые два Су-34 были официально переданы в состав ВВС России в декабре 2006. Всего же в общей сложности ВВС России собираются приобрести почти 400 истребителей этого типа и полностью заменить парк фронтовых бомбардировщиков Су-24М, хотя не везде. В настоящее время в составе ВКС РФ насчитывается 118 самолетов.

За характерный нос, похожий на клюв утки, самолет в ВКС РФ называют ласково «утенком».

Серийное производство самолёта развернуто на Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова. Стоимость одного самолёта Су-34 составляет свыше 1 млд. руб.

В сентябре 2011 года в Государственном летно-испытательном центре ВВС России в Ахтубинске закончились испытания новых модернизированных Су-34. На них были установлены новые виды ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», модернизированные двигатели АЛ-31Ф-М1, обновленная станция предупреждения об облучении Л-150 (СПО), а также вспомогательная газотурбинная силовая установка ТА14−130−35, которая позволит производить запуск двигателей Су-34 на земле без применения наземного оборудования.

Как считают эксперты ВВС РФ, она позволит повысить автономность применения фронтовых бомбардировщиков и расширить список аэродромов их базирования.

Военная операция России в Сирии

Во время военной операции России в Сирии 6 самолётов Су-34 в составе авиационной группы ВКС России применялись в этой стране с 30 сентября 2015 года. Первые удары с высоты 5000 м были нанесены по объектам террористов в районе населённых пунктов Мадан-Джадид и Ракка. В результате командный пункт боевиков и инфраструктура для подготовки террористов были полностью уничтожены.

С 16 августа 2016 года по договорённости с правительством Ирана авиационной группой стал использоваться аэродром Хамадан, на который были перебазированы Су-34 и Ту-22М3 из Южного военного округа. Несмотря на то, что Су-34 прекрасно себя зарекомендовал, по итогам сирийской операции он будет модернизирован.

Су-34 в ВКС России

Су-34 активно эксплуатируется и в России. Примерно в те же дни, когда шли бои в Сирии в районе Дайр-эз-Заур, пресс-служба Минобороны сообщила, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые стрельбы на незнакомых полигонах на большой дальности.

Стрельбы стали очередным этапом тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО. Летные испытания военные летчики проходили в составе нескольких авиагрупп. При этом Су-34 в сопровождении истребителей Су-27СМ3 и Су-30СМ совершили беспосадочные перелеты на расстояния более 6 тыс. км с дозаправками в воздухе в дневное и ночное время суток.

Несмотря на все преимущества Су-34 над Су-24, вовсе не факт, что они заменят их. В частности, как отмечают российские военные эксперты, у устаревшего Су-24 до сих пор есть серьезное преимущество, которое связано с преодолением противовоздушной обороны противника на сверхмалых высотах. Это и неудивительно, поскольку он изначально и создавался, как самолет прорыва.

А Су-34, как истребитель-бомбардировщик, создан по другой технологии, в рамках которой применяется принципиально иной арсенал вооружения, включая высокоточное оружие — например, планирующие боеприпасы.

В акватории Каспийского моря во время совместных учений сухопутных войск, авиации и флота в июле этого года фронтовой бомбардировщик Су-34 сверхзвуковой противокорабельной ракетой Х-31А потопил корабль-мишень.

Су-34 применяли в России для реализации хозяйственных нужд. Самолёты были успешно задействованы весной 2016 года для бомбометания по ледовым заторам в Вологодской области

Таким образом, Су-34 сегодня является самым продвинутым истребителем-бомбардировщиком в России. И это не преувеличение. Доказательством тому служит утверждение американского журнала Military Watch, назвавшим июне этого года, Су-34 «самым передовым ударным самолетом в мире».