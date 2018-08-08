Ещё
Робот-сапер «Кобра-1600» впервые поступил в Центральный военный округ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робот-сапер «Кобра-1600» впервые поступил в Центральный военный округ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Робототехнический комплекс «Кобра-1600», предназначенный для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду Центрального военного округа в Башкирии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"Он ["Кобра-1600"] применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер, и специального навесного оборудования", — рассказали в пресс— службе.
Также робот может использоваться для обеспечения доступа к потенциально опасным объектам. Комплекс оснащен специальными контейнерами для эвакуации обезвреженных взрывных устройств.
В пресс-службе добавили, что управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от обстановки. «Кобра» способна непрерывно работать от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет ей преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.
В апреле этого года робототехнический комплекс разминирования «Кобра-1600» впервые поступил на вооружение саперных подразделений Западного военного округа.
ТАСС: последние новости
В Крыму нашли хорошо сохранившийся деревянный корабль Предприятия Роскосмоса должны перейти к серийному производству спутников Кабмин одобрил проекты соглашений об антитерроре и предотвращении инцидентов на Каспии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония закрыла небо для НАТО90
Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились46
Японский аналитик был поражен после посещения Курил176
Чего добился Пашинян за три месяца во власти39
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ122
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
00:38
Эстония закрыла небо для НАТО
В мире Армия
00:39
Насери попытался прикрыться Федором Конюховым
Шоу-бизнес
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение