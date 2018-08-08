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В «Вертолётах России» подтвердили факт жёсткой посадки в Приэльбрусье опытного образца Ми-171А2
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В «Вертолётах России» подтвердили факт жёсткой посадки в Приэльбрусье опытного образца Ми-171А2 

RT на русском 7 часов назад
Фото: RT на русском
В холдинге «Вертолёты России» сообщили, что 3 августа опытный образец вертолёта Ми-171А2 совершил жёсткую посадку на склоне Эльбруса.
«По факту жёсткой посадки опытного образца вертолёта Ми-171А2 при выполнении испытательного полёта в Приэльбрусье сформирована комиссия по расследованию причин инцидента», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
При этом отмечается, что программы испытаний будут продолжены.
4 августа в Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8, в результате чего погибли 18 человек. По имеющимся данным, крушение произошло после столкновения с грузом другого вертолёта.
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