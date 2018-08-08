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РБК узнал о разработке УВЗ танка-робота на базе Т-72
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РБК узнал о разработке УВЗ танка-робота на базе Т-72 

Ведомости 2 часа назад
Корпорация «Уралвагонзавод» ведет опытно-конструкторские работы над созданием штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3. Разработки получили название «Штурм», сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и УВЗ. «На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения», — сообщил собеседник издания в Минобороны.
В состав комплекса войдут четыре боевых машины с различными вооружениями. В числе основных требований называется наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая позволит комплексу работать даже после попадания в него 10-15 гранат ручного противотанкового гранатомета и минного подрыва. Сам он должен быть оборудован артиллерийской системой с боеприпасом высокого осколочно-фугасного действия или с боеприпасом, способным разрушать бетонные и кирпичные стены.
Также комплекс должен обладать маневренностью для работы в условиях городской застройки. «Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу — в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов — не нанося ущерба городским постройкам», — уточнил собеседник издания.
В 2015 г. на УВЗ планировали создание беспилотной версии танка Т-14 на шасси «Армата». У проекта даже появилось название — «Тачанка-Б». В феврале 2018 г. скорые результаты работы по этому беспилотнику анонсировал замминистра обороны Юрий Борисов. Спустя несколько месяцев на УВЗ приехал и министр обороны Сергей Шойгу, которому продемонстрировали опытный образец. А в конце июля Борисов, уже будучи вице-премьером, заявил о неготовности вооруженных сил к массовым закупкам «Арматы» из-за дороговизны. «Ну и зачем наводнять „Арматами“ все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с „Абрамсами“, „Леклерками“ и „Леопардами“ по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.
Первую партию танков «Армата», включавшую около 100 машин, УВЗ планировал продать за 450 млн руб. за единицу, но цену удалось снизить цену до 320 млн, рассказал собеседник издания в военном ведомстве. Стоимость Т-72Б3 в 2016 г., по данным УВЗ, составляла около 79 млн руб.
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