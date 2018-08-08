Ещё
В воздушную схватку с условным противником вступили истребители ВВО в Забайкалье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воздушную схватку с условным противником вступили истребители ВВО в Забайкалье 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства.
В Забайкальском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками истребительной авиации Восточного военного округа по ведению воздушного боя.
В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства.
Летчики провели воздушную разведку, обнаружив условных нарушителей, в роли которых выступила пара Су-30СМ, осуществили воздушные маневры, направленные на перехват и уничтожение «противника».
Особое внимание было уделено технике пилотирования истребителей, с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах, а также уходу из под удара авиации «противника».
Летчики провели воздушные бои как в паре, так и поочередно вступали в воздушную дуэль.
Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур сложного пилотажа.
ТК «Звезда»: последние новости
Малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» блокировал действия судна условного противника Минобороны получит пять обновленных самолетов Ил-22М11 У берегов Крыма найден древнеримский корабль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японский аналитик был поражен после посещения Курил106
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ44
США обратились к РФ по поводу вывода войск384
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой332
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян203
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты преложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение