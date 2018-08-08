В воздушную схватку с условным противником вступили истребители ВВО в Забайкалье

В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства.

Забайкальском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками истребительной авиации Восточного военного округа по ведению воздушного боя.

В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства.

Летчики провели воздушную разведку, обнаружив условных нарушителей, в роли которых выступила пара Су-30СМ, осуществили воздушные маневры, направленные на перехват и уничтожение «противника».

Особое внимание было уделено технике пилотирования истребителей, с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах, а также уходу из под удара авиации «противника».

Летчики провели воздушные бои как в паре, так и поочередно вступали в воздушную дуэль.

Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур сложного пилотажа.