Саакашвили простимулировал Сердюкова

В ночь с 7 на 8 августа десять лет назад грузинская артиллерия начала обстрел Цхинвала. Днём на помощь непризнанной Южной Осетии и собственным миротворцам пришли российские войска. Несмотря на диаметрально противоположные интерпретации событий сторонами конфликта и попытки Михаила Саакашвили оправдать собственное поражение, военный итог этого пятидневного противостояния очевиден, — полное фиаско Тбилиси в Южной Осетии. В то же время «война 08.08.08.» вскрыла многочисленные недостатки российской армии и подтолкнула руководство страны к давно назревшей реформе Вооружённых сил.

Неудовлетворительное состояние российских вооружённых сил к моменту начала «пятидневной войны» признали руководители российского военного ведомства . Заместитель министра обороны РФ Владимир Поповкин в октябре 2008 года заявил, что после августовских событий командование было вынуждено переосмыслить состояние ВС, поскольку «запас вооружения и техники времен СССР окончательно выработан». Помимо бросавшегося в глаза отсутствия в армии современных образцов вооружения, наблюдатели отмечали также возникавшие у российских военных во время «пятидневной войны» многочисленные проблемы со связью и логистикой, приводившие к чрезмерным потерям личного состава и бронетехники. 14 октября занимавший к тому моменту уже более года кресло министра обороны Анатолий Сердюков объявил о проведении масштабной реформы Вооружённых сил России.

Российские миротворцы по дороге к Цхинвали

Соавтор сборника «Танки августа», военный эксперт Антон Лавров также согласен с тем, что необходимость реорганизации российской армии была понятна до конфликта. «Ещё до 2008 года были разработаны основные направления реформы по созданию армии „Нового облика“, но существенных ресурсов на развитие до войны 2008 года не выделялось. Именно конфликт в Южной Осетии наглядно продемонстрировал, что вооружённые силы стране нужны, а также то, в насколько плачевном состоянии они находились», — указывает News.ru эксперт. Главные проблемы проявились в системе связи, боевого управления и в разведке. Также война наглядно продемонстрировала, насколько изношена и устарела боевая техника, унаследованная от СССР, добавляет он.

ТАСС/Сергей Узаков

Захоронение грузинских военнослужащих, погибших при штурме Цхинвали

К началу войны Россия серьёзно отстала от маленькой Грузии в количестве и качестве беспилотных летательных аппаратов (БЛА), напоминает Лавров: «В 2008 году на вооружении имелись немногочисленные и неэффективные беспилотные комплексы, тогда как Грузия располагала современнейшими по тем временам израильскими моделями БЛА». Грузия не применяла беспилотники в ходе активной фазы боевых действий с Россией, но при подготовке операции в Южной Осетии дроны вели активное наблюдение за позициями российских миротворцев, осетинских и абхазских ополченцев, продолжает эксперт. «БЛА фактически разведали всю систему обороны Цхинвала, что и было использовано грузинами при наступлении. В руки российских военных в качестве трофеев попали грузинские документы боевого планирования, авторы которых ссылались на сделанные беспилотниками съёмки. С возможностями иностранных БЛА России в Грузии удалось познакомиться достаточно близко. С 2009 года Минобороны уделяло много внимания ликвидации этого отставания, и сегодня Россия входит в тройку мировых лидеров по численности военных беспилотников», — констатирует Лавров.

На момент «войны 08.08.08» ВС РФ обладали ограниченными возможностями даже для участия в кратковременных локальных конфликтах, «поскольку эффективное задействование армии требовало проведения мобилизационных мероприятий, а без них боевой состав был сильно ограничен хроническим некомплектом и невысокой боеготовностью», замечает Барабанов. В итоге после реформирования, полагает эксперт, мобилизационная армия старого типа была заменена вооруженными силами нового облика, состоящими практически полностью из частей постоянной боевой готовности.