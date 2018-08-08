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Командиры батальонов ВВО совершенствуют навыки управления подразделениями в Приамурье
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Командиры батальонов ВВО совершенствуют навыки управления подразделениями в Приамурье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сбор продлится до конца текущей недели.
На базе мотострелкового соединения Восточного военного округа в Еврейской автономной области начались практические занятия в рамках учебно-методического сбора с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями.
На практике офицеры будут совершенствовать навыки управления подразделениями в различных видах боя, эффективного применения беспилотной авиации и приданных средств в интересах подчиненных подразделений.
Перед полевыми занятиями с военнослужащими были проведены теоретические занятия в виде семинаров и лекций по изучению обновленных наставлений и передовых методик обучения и воспитания личного состава.
Сбор продлится до конца текущей недели. В завершение сбора каждый офицер выполнит упражнение стрельб из стрелкового оружия и боевых машин на оценку. Всего в обучении и обеспечении занятий привлечено более одной тысячи военнослужащих.
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