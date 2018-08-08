Командиры батальонов ВВО совершенствуют навыки управления подразделениями в Приамурье

Сбор продлится до конца текущей недели.

На базе мотострелкового соединения Восточного военного округа в Еврейской автономной области начались практические занятия в рамках учебно-методического сбора с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями.

На практике офицеры будут совершенствовать навыки управления подразделениями в различных видах боя, эффективного применения беспилотной авиации и приданных средств в интересах подчиненных подразделений.

Перед полевыми занятиями с военнослужащими были проведены теоретические занятия в виде семинаров и лекций по изучению обновленных наставлений и передовых методик обучения и воспитания личного состава.

Сбор продлится до конца текущей недели. В завершение сбора каждый офицер выполнит упражнение стрельб из стрелкового оружия и боевых машин на оценку. Всего в обучении и обеспечении занятий привлечено более одной тысячи военнослужащих.