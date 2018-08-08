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Противодиверсионные катера ТОФ на Камчатке уничтожили плавающую мину и выполнили гранатометание
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Противодиверсионные катера ТОФ на Камчатке уничтожили плавающую мину и выполнили гранатометание 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках тренировки с катеров осуществлено профилактическое гранатометание с применением как стационарных малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплексов, так и ручных противодиверсионных гранатомётов.
Три противодиверсионных катера «Грачонок» из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-Востоке России во взаимодействии с личным составом отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели плановую тренировку по предназначению. В ходе тренировки отработана организация контроля за водной поверхностью и подводной средой в зоне ответственности, проводился поиск боевых пловцов условного противника.
В рамках тренировки с катеров осуществлено профилактическое гранатометание с применением как стационарных малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплексов, так и ручных противодиверсионных гранатомётов.
Сегодня же, отрабатывая противоминные задачи, экипажи противодиверсионных катеров «П-431» и «П-417» своевременно обнаружили макет, имитирующий морскую плавающую мину и уничтожили её огнём из крупнокалиберных пулемётов.
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