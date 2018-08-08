Противодиверсионные катера ТОФ на Камчатке уничтожили плавающую мину и выполнили гранатометание

В рамках тренировки с катеров осуществлено профилактическое гранатометание с применением как стационарных малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплексов, так и ручных противодиверсионных гранатомётов.

Три противодиверсионных катера «Грачонок» из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-Востоке России во взаимодействии с личным составом отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели плановую тренировку по предназначению. В ходе тренировки отработана организация контроля за водной поверхностью и подводной средой в зоне ответственности, проводился поиск боевых пловцов условного противника.

В рамках тренировки с катеров осуществлено профилактическое гранатометание с применением как стационарных малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплексов, так и ручных противодиверсионных гранатомётов.

Сегодня же, отрабатывая противоминные задачи, экипажи противодиверсионных катеров «П-431» и «П-417» своевременно обнаружили макет, имитирующий морскую плавающую мину и уничтожили её огнём из крупнокалиберных пулемётов.