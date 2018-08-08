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Более 150 молодых специалистов пополнят ряды соединений ВВС и ПВО Восточного военного округа
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Более 150 молодых специалистов пополнят ряды соединений ВВС и ПВО Восточного военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Часть молодых лейтенантов уже приступили к исполнению служебных обязанностей, а прибытие остальных офицеров ожидается в текущем месяце.
В соединения ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжают прибывать лейтенанты-выпускники военных училищ, институтов, университетов Министерства обороны Российской Федерации.
До конца текущего года ожидается прибытие свыше 150 молодых специалистов армейской, штурмовой, истребительно-бомбардировочной авиации, которые получили распределение в соединения округа.
Часть молодых лейтенантов уже приступили к исполнению служебных обязанностей, а прибытие остальных офицеров ожидается в текущем месяце.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.
Стоит отметить, что летчикам армейской авиации предстоит пройти курс выживания, где летчики отработают десантирование на водную поверхность, используя специальные спасательные средства.
Помимо этого экипаж вертолета выполнит задачи в случае десантирования на незнакомую местность, где отработают задачи по ориентированию на местности, поиску точки сбора и выдвижению к ней.
После прибытия экипажи выполнят нормативы по возведению палатки для организации ночлега с применением подручных средств и лагерного снаряжения носимого аварийного запаса и парашюта.
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