Более 150 молодых специалистов пополнят ряды соединений ВВС и ПВО Восточного военного округа

Часть молодых лейтенантов уже приступили к исполнению служебных обязанностей, а прибытие остальных офицеров ожидается в текущем месяце.

В соединения ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжают прибывать лейтенанты-выпускники военных училищ, институтов, университетов Министерства обороны Российской Федерации

До конца текущего года ожидается прибытие свыше 150 молодых специалистов армейской, штурмовой, истребительно-бомбардировочной авиации, которые получили распределение в соединения округа.

Часть молодых лейтенантов уже приступили к исполнению служебных обязанностей, а прибытие остальных офицеров ожидается в текущем месяце.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.

Стоит отметить, что летчикам армейской авиации предстоит пройти курс выживания, где летчики отработают десантирование на водную поверхность, используя специальные спасательные средства.

Помимо этого экипаж вертолета выполнит задачи в случае десантирования на незнакомую местность, где отработают задачи по ориентированию на местности, поиску точки сбора и выдвижению к ней.

После прибытия экипажи выполнят нормативы по возведению палатки для организации ночлега с применением подручных средств и лагерного снаряжения носимого аварийного запаса и парашюта.