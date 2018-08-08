У жилого дома в Волгограде найдены боеприпасы времен Великой Отечественной 

Боеприпасы были обезврежены саперами мотострелкового соединения Южного военного округа.
У одного из жилых домов в центре Волгограда саперы нашли две немецкие 82-милиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны.
Бригада, занимавшаяся ремонтом тепловых сетей, обнаружила находку и сообщила в военный комиссариат. Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, боеприпасы обезвредили саперы мотострелкового соединения.
«Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где они были уничтожены путем подрыва накладным зарядом», — отметил он.
С начала 2018 года в Волгоградской области уничтожено около трех тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.