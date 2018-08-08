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Омского пилота во второй раз поймали за незаконным пилотированием
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Омского пилота во второй раз поймали за незаконным пилотированием 

АиФ-Омск 4 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Омская транспортная прокуратура сообщила, что 24 июня местный житель совершил в районе аэродрома Камышино Таврического района полёт на сверхлёгком самолете «FY-101».
Как сообщает прокуратура, у пилота не было заключения врачебно-лётной экспертной комиссии и самое главное — он не уведомил никого о своём полёте. Также у него нет действующего сертификата лётной годности на самолёт.
В итоге прокуратура возбудила против лётчика административное производство, его оштрафовали и запретили эксплуатировать воздушное судно до получения необходимых документов.
Как пишет ряд омских СМИ, три года назад на этом же самолёте владельца уже ловили за незаконный полёт в том же самом месте.
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