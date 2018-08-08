Минобороны объявило тендер на разработку миноискателя 

Разработка новой модели водолазного переносного миноискателя началась в России. Заказчиком выступило Министерство обороны.
Данная информация размещена на сайте госзакупок. Министерство за новый военный девайс готово выложить 32,5 млн рублей. Миноискатель должен справляться с поиском установленных на дне противотанковых и противодесантных мин с корпусами из металла.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе визита в Пакистан подписал контракт на обучение пакистанских солдат в вузах Минобороны России. На заседании было рассмотрено военное сотрудничество и взаимодействие вооруженных сил.