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Минобороны объявило тендер на разработку миноискателя
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Минобороны объявило тендер на разработку миноискателя 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Разработка новой модели водолазного переносного миноискателя началась в России. Заказчиком выступило Министерство обороны.
Данная информация размещена на сайте госзакупок. Министерство за новый военный девайс готово выложить 32,5 млн рублей. Миноискатель должен справляться с поиском установленных на дне противотанковых и противодесантных мин с корпусами из металла.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе визита в Пакистан подписал контракт на обучение пакистанских солдат в вузах Минобороны России. На заседании было рассмотрено военное сотрудничество и взаимодействие вооруженных сил.
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