Минобороны объявило тендер на разработку миноискателя

Разработка новой модели водолазного переносного миноискателя началась в России . Заказчиком выступило Министерство обороны

Данная информация размещена на сайте госзакупок. Министерство за новый военный девайс готово выложить 32,5 млн рублей. Миноискатель должен справляться с поиском установленных на дне противотанковых и противодесантных мин с корпусами из металла.