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Пушков прокомментировал инцидент с испанским истребителем в Эстонии
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Пушков прокомментировал инцидент с испанским истребителем в Эстонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.
"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят", — отметил Пушков.
Сенатор добавил, что Эстонии следует следить не за российскими самолетами, а за бортами НАТО.
Во вторник, 7 августа, стало известно, что истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету «воздух-воздух».
В пресс-службе эстонских Сил обороны заверили, что на случай какой-то непредвиденной ситуации выпущенная ракета AIM-120 AMRAAM оснащена системой самоликвидации. При этом военные не исключили возможность сбоя системы, в результате чего ракетам могла упасть на землю приблизительно в 40 километрах от Тарту.
Тем, кто обнаружит ракету или ее компоненты, следует ни коем случае не трогать смертельно опасную находку, отойти от нее на безопасное расстояние и немедленно обратиться в экстренные службы.
Министерство обороны Испании начало расследование инцидента. При этом в Мадриде подчеркнули, что ракета не угрожала другим самолетам.
AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.
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