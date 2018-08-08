Пушков прокомментировал инцидент с испанским истребителем в Эстонии

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят", — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что Эстонии следует следить не за российскими самолетами, а за бортами НАТО

Во вторник, 7 августа, стало известно, что истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету «воздух-воздух».

В пресс-службе эстонских Сил обороны заверили, что на случай какой-то непредвиденной ситуации выпущенная ракета AIM-120 AMRAAM оснащена системой самоликвидации. При этом военные не исключили возможность сбоя системы, в результате чего ракетам могла упасть на землю приблизительно в 40 километрах от Тарту

Тем, кто обнаружит ракету или ее компоненты, следует ни коем случае не трогать смертельно опасную находку, отойти от нее на безопасное расстояние и немедленно обратиться в экстренные службы.

Министерство обороны Испании начало расследование инцидента. При этом в Мадриде подчеркнули, что ракета не угрожала другим самолетам.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.