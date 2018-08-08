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Минобороны Испании начало расследование после инцидента с запуском ракеты над Эстонией
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Минобороны Испании начало расследование после инцидента с запуском ракеты над Эстонией 

RT на русском 52 минуты назад
Министерство обороны Испании начало расследование после того, как испанский истребитель по ошибке запустил боевую ракету, находясь над Эстонией.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство Испании.
При этом в министерств подчеркнули, что ракета не приблизилась к другим самолётам.
«Ракета воздух-воздух не приблизилась ни к какому воздушному судну», — отметили там.
Ранее истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. После этого пилоты ВВС Испании были отстранены от полётов над странами Балтии.
RT на русском: последние новости
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