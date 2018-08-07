Испытанный в Казани тяжелый беспилотник готовят к патрулю Северного морского пути 

В Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова приступили к испытаниям тяжелого беспилотного летательного аппарата, который вполне может стать главным инструментом для мониторинга Северного морского пути. О проекте пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РТ Ильдара Мингалеева. Первый этап заводских испытаний машина уже прошла, рассказал замминистра, не раскрывая параметры нового беспилотника. В то же время, Мингалеев напомнил, в 2017 году ОКБ имени Симонова испытало еще один беспилотный летательный аппарат, способный поднимать груз до 5 тонн. Кстати, в июне этого года агентства со ссылкой на собственные источники говорили о первом в России тяжелом ударном беспилотнике, произведенном ОКБ имени Симонова, с грузоподъемностью до 7,5 тонн. Возможно, о нем и говорит замминистра. Ответил замминистра и на вопрос о расследовании в отношении гендиректора ОКБ Александра Гомзина. Ранее сообщалось о его аресте, однако затем Гомзин был отпущен под подписку о невыезде. По словам Мингалеева, расследование на работу предприятия не влияет — «там все хорошо».