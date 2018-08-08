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Новейшие российские самолеты МиГ‐31К и Су‐57 представят на форуме «Армия‐2018»
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Новейшие российские самолеты МиГ‐31К и Су‐57 представят на форуме «Армия‐2018» 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа пройдет международный военно‐технический форум «Армия‐2018», на котором во все дни можно будет увидеть новейшую военную технику, оборудование и технологии для перевооружения предприятий ОПК. Первые три дня форума пройдут в закрытом для посетителей режиме, а с 24 по 26 августа с 10 до 23 часов форум открыт для всех желающих.
«12:45-12:55 — показ маневренных характеристик Миг-31К и Су-57», — говорится в расписании первого дня форума, который пройдет в закрытом режиме.
Десятиминутную полетную программу МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» и истребителя пятого поколения Су‐57 можно будет увидеть 21–23 августа (закрытый режим работы форума) с 12:45 до 12:55, а 24–26 августа (открытый режим работы) с 13:49 до 13.59.
В полетной программе форума на аэродроме Кубинка ежедневно можно будет увидеть российские группы высшего пилотажа «Стрижи» на МиГ-29, «Соколы России» на Су-27 и МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ, «Беркуты» на Ми-28Н. В небо также поднимутся вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, самолеты Як-130 и Як-152.
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