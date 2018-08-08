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Испанских пилотов НАТО отстранили от полетов над странами Балтии
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Испанских пилотов НАТО отстранили от полетов над странами Балтии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Пилоты Военно-воздушных сил Испании временно отстранены от полетов в воздушном пространстве прибалтийских государств. Поводом для такого решения стал ошибочный запуск боевой ракеты истребителем ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 днем во вторник, 7 августа.
"До выяснения ситуации испанские истребители выведены из готовности. Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии, Испания сейчас в запасе", — приводит слова министра обороны Эстонии Юри Луйка РИА Новости.
Он добавил, что произошел «крайне редкий и заслуживающий сожаления инцидент». В настоящее время перед местными военными стоит задача «обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося».
Ракета или ее фрагменты до сих пор не найдены. Возможно, боеприпас разорвался в воздухе, но подтверждения этому у властей также нет.
Агентство отмечает, что испанские и португальские истребители участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Прибалтики, поскольку собственных самолетов необходимого класса у них нет.
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