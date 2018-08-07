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На МВТФ «Армия-2018» будет продемонстрирован новейший вертолет Ми-26Т2В
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На МВТФ «Армия-2018» будет продемонстрирован новейший вертолет Ми-26Т2В 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолет будет экспонирован на открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке.
На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» впервые будет продемонстрирован новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2В
Опытный образец новейшей боевой машины прилетит на форум «Армия-2018» самостоятельно. После завершения форума вертолет Ми-26Т2В пройдет комплекс государственных испытаний.
Вертолет будет экспонирован на открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке.
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