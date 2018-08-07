На МВТФ «Армия-2018» будет продемонстрирован новейший вертолет Ми-26Т2В

Вертолет будет экспонирован на открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» впервые будет продемонстрирован новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2В

Опытный образец новейшей боевой машины прилетит на форум «Армия-2018» самостоятельно. После завершения форума вертолет Ми-26Т2В пройдет комплекс государственных испытаний.

Вертолет будет экспонирован на открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в Кубинке.