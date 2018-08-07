На базе Военной академии МТО начались учебно-методические сборы с новоприбывшими лейтенантами

Одной из основных целей сборов является успешная адаптация лейтенантов в коллективе.

Сегодня на базе Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва начались учебно-методические сборы с молодыми офицерами-выпускниками военно-учебных заведений нынешнего года.

Всего в академию и её филиалы на офицерские должности назначено 90 выпускников, 18 из которых будут проходит службу в Санкт-Петербурге

Перед началом сборов заместитель начальника учебно-методического отдела академии полковник Р. Л. Кащеев кратко познакомил офицеров с историей создания академии, основными этапами развития и особенностями подготовки будущих специалистов материально-технического обеспечения.

«Интенсивность подготовки курсантов в академии с каждым годом возрастает. Созданная инфраструктура и существующая учебно-материальная база позволяет готовить специалистов МТО все уровней для Вооруженных сил РФ и других силовых ведомств». — отметил полковник Р. Л. Кащеев.

Одной из основных целей сборов является успешная адаптация лейтенантов в коллективе, а также формирование единого подхода к выполнению планов боевой подготовки и воспитанию подчиненных.

В ходе сборов прибывшие офицеры пройдут анкетирование по социально-психологическим вопросам, выполнят упражнения учебных стрельб, выполнят нормативы и сдадут зачеты по всем основным предметам профессионально-должностной подготовки.