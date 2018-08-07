Ещё
Бибилов уверен, что Саакашвили предстанет перед военным трибуналом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бибилов уверен, что Саакашвили предстанет перед военным трибуналом 

РИА Новости 26 минут назад
ЦХИНВАЛ, 7 авг — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уверен, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отдавший приказ напасть на Южную Осетию в 2008 году, предстанет перед трибуналом.
"Я уверен, что военному преступнику Саакашвили все равно придется ответить перед военным трибуналом", — сказал Бибилов, выступая перед жителями Цхинвала. Он отметил, что не знает, где может пройти такой трибунал, но вполне допускает, что это может быть Южная Осетия.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян106
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой236
Драка с Сами Насери и другие события дня14
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко102
Россию назвали угрозой всему миру307
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Политика
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение