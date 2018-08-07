Бибилов уверен, что Саакашвили предстанет перед военным трибуналом

"Я уверен, что военному преступнику Саакашвили все равно придется ответить перед военным трибуналом", — сказал Бибилов, выступая перед жителями Цхинвала. Он отметил, что не знает, где может пройти такой трибунал, но вполне допускает, что это может быть Южная Осетия.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия , защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.