С начала 2018 года введено в строй более 200 специальных военных объектов

Ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов. С начала года введено в строй 219 зданий и сооружений Военно-Морского Флота, Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения Наравне с тем, на текущий момент завершено строительство 1281 здания и сооружения, что более чем в 2 раза превышает аналогичный период прошлого года и свидетельствует о продолжающемся наращивании темпов строительства и сосредоточении сил и средств военно-строительного комплекса на выполнении целевых задач Минобороны России Ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается прежде всего за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов. Исполнение графиков ввода объектов Минобороны России находится на строгом контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации