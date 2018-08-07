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С начала 2018 года введено в строй более 200 специальных военных объектов
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С начала 2018 года введено в строй более 200 специальных военных объектов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов.
С начала года введено в строй 219 зданий и сооружений Военно-Морского Флота, Космических войск и Ракетных войск стратегического назначения.
Наравне с тем, на текущий момент завершено строительство 1281 здания и сооружения, что более чем в 2 раза превышает аналогичный период прошлого года и свидетельствует о продолжающемся наращивании темпов строительства и сосредоточении сил и средств военно-строительного комплекса на выполнении целевых задач Минобороны России.
Ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается прежде всего за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов. Исполнение графиков ввода объектов Минобороны России находится на строгом контроле государственного заказчика и Национального центра управления обороной Российской Федерации.
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