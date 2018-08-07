Российские инструкторы впервые обучат 1200 военнослужащих армии Кыргызстана

Учеба будет проводиться в течение месяца с 8 августа на двух полигонах в Киргизии — Ала-Тоо и Эдельвейс.

Офицеры и инструкторы Центрального военного округа впервые обучат 1200 военнослужащих армии Киргизии по 17 военно-учетными специальностям.

По решению Генерального Штаба Вооруженных сил РФ будет организована подготовка двух групп, численность каждой составляет 600 военнослужащих, по 17 специальностям. Например, наводчики-операторы и механики-водители танков Т-72 и БМП-2, водители для БТР-80, командиры и наводчики реактивных систем залпового огня «Град» и другие.

Учеба будет проводиться в течение месяца с 8 августа на двух полигонах в Киргизии — Ала-Тоо и Эдельвейс. В преподавательский состав вошли 25 лучших офицеров и сержантов-инструкторов. Курс подготовки завершится выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения.