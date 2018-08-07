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Российские инструкторы впервые обучат 1200 военнослужащих армии Кыргызстана
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Российские инструкторы впервые обучат 1200 военнослужащих армии Кыргызстана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учеба будет проводиться в течение месяца с 8 августа на двух полигонах в Киргизии — Ала-Тоо и Эдельвейс.
Офицеры и инструкторы Центрального военного округа впервые обучат 1200 военнослужащих армии Киргизии по 17 военно-учетными специальностям.
По решению Генерального Штаба Вооруженных сил РФ будет организована подготовка двух групп, численность каждой составляет 600 военнослужащих, по 17 специальностям. Например, наводчики-операторы и механики-водители танков Т-72 и БМП-2, водители для БТР-80, командиры и наводчики реактивных систем залпового огня «Град» и другие.
Учеба будет проводиться в течение месяца с 8 августа на двух полигонах в Киргизии — Ала-Тоо и Эдельвейс. В преподавательский состав вошли 25 лучших офицеров и сержантов-инструкторов. Курс подготовки завершится выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения.
С октября 2003 года на территории Киргизии расположена российская авиабаза Кант, которая дислоцируется в пригороде Бишкека. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ. Воинская часть структурно входит в состав ВВС и ПВО Центрального военного округа, но также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания, участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.
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